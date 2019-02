Un navire japonais de pêche aux crabes saisi par la Russie

Un navire japonais de pêche aux crabes, avec dix membres d'équipage à son bord, a été saisi par les autorités russes et acheminé vers le port de Nakhodka, en Extrême-Orient russe, a indiqué samedi une source officielle russe.

"Nous demandons de les libérer dès que possible". Les membres d'équipage du 68 Nishino-maru doivent être interrogés par les autorités russes, a précisé un responsable de la préfecture de Shimane (ouest du Japon). "Nous demandons à la partie russe, par la voie diplomatique, de les libérer dès que possible", a précisé ce responsable, indiquant que les marins étaient en bonne santé.

Des différends fréquents entre le Japon, la Russie et les Corées. Selon des médias locaux, le navire avait quitté Shimane le 26 janvier pour pêcher des crabes-araignées en mer du Japon, et le contact avait été perdu mercredi. Le Japon, la Russie, les deux Corées sont riverains du secteur et les différends sur les droits de pêche sont fréquents, tout comme les revendications sur des îlots ou de simples rochers. La Russie accuse souvent des bâtiments étrangers de pêcher des crabes dans sa zone économique exclusive.