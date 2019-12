Un militaire américain tue deux personnes avant de se suicider sur la base de Pearl Harbor

Un militaire américain s'est suicidé après avoir tué deux personnes et un blessé une troisième, en ouvrant le feu mercredi en début d'après-midi sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, ont annoncé les autorités militaires locales. La base navale a indiqué qu’il s’agissait d’un marine. "Il aurait ouvert le feu et blessé trois employés civils du ministère de la Défense avant de se tuer", a précisé cette même source, sans apporter plus de précisions sur les motifs du tireur. Depuis, deux des trois blessés sont décédés.

La base navale, haut lieu de l'histoire militaire américaine, a un temps été placée en confinement. "Les forces de sécurité ont répondu à une fusillade signalée sur le chantier naval de la base de Pearl Harbor", ont indiqué les autorités. L'événement a eu lieu approximativement à 14h30 heure locale, soit minuit et demi en France.

A trois jours des commémorations

Le confinement a été levé, a ajouté plus tard la base dans un second tweet. Ce sont les autorités militaires qui sont en charge de l'enquête. La chaîne de télévision locale Hawaii News Now a interrogé un témoin qui se trouvait sur la base au moment des faits et a entendu des bruits. "J'ai reconnu que c'était des tirs", a-t-il expliqué. "J'ai regardé à temps pour voir le tireur... retourner l'arme contre lui".

Cette fusillade intervient à trois jours des commémorations de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941.