Un jeune afro-américain tué lors d'un contrôle : la police du Colorado publie les vidéos

De'Von Bailey, un jeune Afro-Américain de 19 ans, est mort le 3 août après avoir été abattu par les forces de police de Colorado Springs, aux États-Unis, rapporte Le Parisien. Le jeune homme a reçu trois balles dans le dos, et une à l'arrière du bras, alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police au cours duquel deux agents l'interrogeaient sur un vol présumé.

La police du Colorado vient de mettre en ligne les images du drame, provenant des caméras GoPro portées par les forces de l'ordre.

Des images "extrêmement difficiles"

Dans la vidéo, De'Von Bailey est accompagné d'un autre jeune homme, identifié par la Colorado Public Radio (CPR) comme son cousin, également âgé de 19 ans. Les agents de police somment les deux jeunes hommes de mettre les mains en l'air, et leur demandent s'ils portent une arme. L'un d'eux s'approche alors pour les fouiller, mais la victime prend la fuite.

Le policier portant la caméra sort alors son arme et lui ordonne de s'arrêter, en vain. Alors que le jeune homme poursuit sa course, le policier tire à plusieurs reprises. De'Von Bailey est alors au sol, menotté. Les policiers fouillent le jeune homme et lui enlèvent son short puisqu'ils le soupçonnent d'y avoir caché une arme. Cela n'a jamais été confirmé. Les premiers soins lui sont immédiatement apportés, mais son cœur et son poumon gauche sont perforés. Il décédera quelques minutes plus tard.

Ces images ont été "extrêmement difficiles" à regarder pour ses proches, a expliqué l'avocat de la famille, Darold Killmer, à la CPR. "La vidéo montre qu'il n'y avait aucune preuve que quiconque risquait d'être tué ou blessé de manière imminente." Les funérailles de De'Von Bailey ont lieu ce vendredi à Colorado Springs.