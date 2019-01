États-Unis : un homme fait au moins cinq morts en ouvrant le feu dans une banque en Floride

Un homme a abattu au moins cinq personnes mercredi dans une banque de Sebring, dans le centre de la Floride, a annoncé la police locale de cet État du sud-est des États-Unis. "Nous avons au moins cinq victimes", a dit lors d'un point-presse Karl Hoglund, chef de la police de cette ville connue pour accueillir une course automobile d'endurance.

At least five people were killed in a shooting at a bank in Sebring, Florida, police say https://t.co/09zhbUm2i9pic.twitter.com/uEDVgtwhIZ