Un des criminels les plus recherchés de Belgique arrêté au Maroc

"Le 27 janvier 2024, la police marocaine a arrêté Mohamed Aissa, suspecté de vol" au Maroc, a indiqué la police fédérale dans un communiqué. L'homme était également recherché par les autorités belges pour purger une peine de prison à perpétuité et figurait sur la liste des criminels les plus recherchés ("Most Wanted") de la police fédérale.

Détenu à Tanger

Le 20 mai 2011, deux individus ont commis un vol avec violence dans un appartement de la rue de la Montagne à Bruxelles. La victime de ces actes a succombé à ses blessures. L'un des auteurs avait alors pu être appréhendé tandis que l'autre, Mohamed Aissa, était parvenu à s'enfuir.

Celui-ci a été condamné à la prison à perpétuité pour ces faits le 16 septembre 2014 par la cour d'assises de Bruxelles. Recherché depuis par la Belgique, il était fiché comme Most Wanted par la Police Fédérale depuis la création de cette liste en 2016.

L'homme est à présent détenu à Tanger et devra y répondre de ses actes devant un juge le 1er mars prochain. Celui-ci décidera de la suite de la procédure compte tenu de la condamnation à perpétuité dont l'individu fait l'objet en Belgique, a indiqué la police fédérale belge.