Un candidat homosexuel à la Maison-Blanche, c'est "formidable", assure Donald Trump

Donald Trump trouve "formidable" que l'un des candidats à l'élection présidentielle, le prétendant à l'investiture démocrate Pete Buttigieg, soit ouvertement homosexuel.

Inconnu il y a encore quelques semaines, le maire de South Bend dans l'Indiana est désormais dans le haut du tableau parmi la vingtaine de candidatures déclarées à la primaire démocrate. À 37 ans, Pete Buttigieg est également le premier candidat de premier plan ouvertement homosexuel à briguer la Maison-Blanche.

"Je pense que c'est bien", a déclaré Donald Trump

"Je pense que c'est très bien", a déclaré le président américain à la chaîne Fox News dans des extraits d'une interview qui sera diffusée dimanche. "Je pense que c'est formidable. Je crois que certaines personnes auront peut-être un problème avec ça. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Je pense que c'est bien", a poursuivi le président républicain dans ces extraits diffusés par Fox jeudi.

Si Pete Buttigieg venait à s'installer à la Maison-Blanche - hypothèse encore très lointaine - son époux deviendrait alors le "First Gentleman". Que l'ancien militaire remporte ou non la primaire démocrate et représente les couleurs de son parti face à Donald Trump en 2020, il forme, avec son mari Chasten, le couple gay le plus en vue des États-Unis. Donald Trump, dont le socle électoral, à droite, est parfois opposé au mariage homosexuel, a envoyé des signaux contradictoires sur les droits LGBTQ ces dernières années.