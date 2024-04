Ukraine : six morts dans l'attaque russe de drones à Kharkiv, selon le maire

Une attaque de drones russes dans la nuit de vendredi à samedi sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a fait six morts et au moins dix blessés, selon les services de secours et le maire de la ville. "Il y a six morts et dix blessés à la suite de l'attaque nocturne sur le district de Shevchenkivskyi", un quartier situé dans le nord de la ville de Kharkiv, a déclaré samedi le maire, Igor Terekhov, dans un message sur Telegram.

Selon ce dernier, l'attaque a été réalisée avec des drones de fabrication iranienne, endommageant au moins neuf bâtiments résidentiels et une station service. Parmi les blessés, figurent un "garçon de 23 ans (...) la plus jeune victime", "une femme de 25 ans et une autre de 71 ans", ainsi que "six hommes âgés de 35 à 85 ans", un a rapporté le gouverneur de la région Oleg Synegoubov sur Telegram. Dans un précédent bilan, M. Synegoubov avait indiqué que deux hommes avaient été tués dans le district de Shevchenkivskyi.

Plusieurs drones russes à travers le pays

Des incendies se sont en outre déclarés dans plusieurs zones habitées de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, d'après des photos diffusées par la police sur Telegram. Une autre attaque a ciblé un village situé à l'ouest de Kharkiv dans la nuit de vendredi à samedi, mais aucune victime n'a été signalée d'après la police. L'attaque meurtrière sur Kharkiv s'est produite alors que l'armée de l'air ukrainienne avait signalé la présence de plusieurs drones russes à travers le pays.