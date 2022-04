Ukraine : Macron confirme une livraison de canons Caesar et de missiles antichars par la France

La France fournit des missiles antichars Milan ainsi que des canons Caesar à l'Ukraine pour l'aider à faire face à l'invasion russe, a affirmé le président français Emmanuel Macron dans un entretien à Ouest-France paru vendredi. Jusqu'ici, Paris s'était gardé de préciser les types d'armements livrés à Kiev, concédant juste mi-avril "100 millions d'euros de dons de matériels déjà effectués" et annonçant la fourniture de "capacités militaires complémentaires".

"Ne pas entrer dans la cobelligérance"

"Nous livrons (...) des équipements conséquents, des Milan aux Caesar en passant par plusieurs types d'armements", a affirmé Emmanuel Macron au quotidien qui l'interrogeait sur la fourniture d'armes lourdes par l'Europe à l'Ukraine. "Je pense qu'il faut continuer sur ce chemin. Avec toujours une ligne rouge qui est de ne pas entrer dans la cobelligérance", a-t-il ajouté.

Sollicitée, l'Elysée n'a pas précisé le nombre de missiles Milan et de canons Caesar livrés, afin de ne "pas donner d'informations opérationnelles" qui pourraient être utilisées par l'armée russe. Les missiles Milan "ont déjà été donnés", selon cette source. Le Monde, qui avait révélé l'information le 9 mars, évoquait "quelques dizaines d'armes" prélevées sur les stocks de l'armée française.

L'acheminement des Caesar est lui "en cours, ils seront livrés dans les prochains jours" ainsi que "des milliers d'obus", selon l'Elysée. Une quarantaine de militaires ukrainiens doit par ailleurs être formée en France à leur maniement à partir de samedi, a ajouté la présidence sans plus de précisions.

76 canons Caesar à la disposition de l'armée française

L'armée de Terre française dispose de 76 Caesar. Ce canon de 155 mm d'une portée de 40 kilomètres monté sur camion a également été exporté en Arabie saoudite, au Danemark, en Indonésie, au Maroc, en République tchèque et en Thaïlande. Plusieurs pays de l'Otan ont déjà donné leur feu vert à des livraisons d'armes lourdes, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la République tchèque ou les Pays-Bas.

Jeudi, les Etats-Unis ont annoncé une aide américaine supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars, comprenant notamment 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules ainsi que 144.000 obus. "C'est important, à cause de la nature des combats que nous anticipons dans le Donbass, à cause du terrain, parce que c'est ouvert, parce que c'est plat, parce que cela n'est pas aussi urbanisé", a expliqué le porte-parole du Pentagone John Kirby. "Nous pensons que ce sera un multiplicateur de force" pour les Ukrainiens.

L'Allemagne s'est elle engagée à aider les alliés est-européens fournissant à Kiev des armements de fabrication soviétique, également utilisés par l'armée ukrainienne, en remplaçant le matériel qu'ils fourniront.