Ukraine : les États-Unis s'inquiètent d'une éventuelle frappe nucléaire russe

La Russie frustrée et prête à utiliser des armes nucléaires ? C'est la question qui inquiète Washington et les capitales alliées. Selon un article du New York Times, des chefs militaires russes auraient abordé le sujet quant à l'utilisation de cette arme. Au sein de cette conversation, ils se seraient questionnés sur le moment et la manière dont Moscou pourrait avoir recours à l'arme nucléaire en Ukraine. Si Vladimir Poutine a déjà procédé à des menaces de ce genre, il n'aurait cependant pas pris part aux conversations qui ont eu lieu.

Le gouvernement américain aurait reçu les renseignements sur ces conversations à la mi-octobre. Des renseignements qui alarment les États-Unis ainsi que les pays alliés car cela indiquerait que les chefs militaires russes, frustrés par les échecs lors du conflit en Ukraine, pourraient faire des menaces de leur président une réalité.

2.000 armes nucléaires tactiques russes

Malgré ces conversations, le gouvernement américain a déclaré qu'il n'avait, jusqu'ici, aucune preuve que la Russie prenait des mesures quant à l'utilisation de l'arme nucléaire. "Nous avons été clairs dès le départ que les commentaires de la Russie sur l'utilisation potentielle d'armes nucléaires sont profondément préoccupants, et nous les prenons au sérieux", a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby. "Nous continuons à surveiller cela du mieux que nous pouvons, et nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à une telle utilisation", a-t-il poursuit.

En ce qui concerne la Russie, le Pentagone estime aujourd'hui qu'elle possède près de 2.000 armes nucléaires tactiques. Celles-ci consistent à être utilisées sur les champs de bataille pour submerger les forces conventionnelles. Jusqu'ici, cette arme n'a été déployée lors des combats. Cependant, elle peut être utilisée de plusieurs manières, comme par missile ou par obus d'artillerie, et est destinée à être utilisée pour de courtes distance. Selon certains experts militaires, l'arme nucléaire, qui n'a pas été déployée depuis plus de 75 ans, pourrait causer des milliers de morts et rendre plusieurs régions de l'Ukraine inhabitables.

Plusieurs mesures pour apaiser la tension nucléaire

Ces renseignements sont apparus alors que Moscou accusait l'Ukraine d'envisager l'utilisation d'une "bombe sale", un explosif conventionnel contenant des matières radioactives. Quant au gouvernement américain et ses alliés, ils affirment que plusieurs appels téléphoniques entre Occidentaux et Russes fin octobre ont permis d'apaiser cette tension nucléaire.

Jeudi 27 octobre, Vladimir Poutine s'est exprimé sur le sujet en niant le souhait de Moscou d'effectuer une frappe nucléaire en Ukraine. "Nous n'en voyons pas la nécessité. Cela n'a aucun sens, ni politique, ni militaire", a-t-il déclaré. Il avait lui-même provoqué cette crainte avec ses menaces, aujourd'hui il semble opter pour un apaisement la situation.