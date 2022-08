Ukraine : la Russie pourrait «intensifier» ses frappes sur les infrastructures civiles

L'ESSENTIEL

L'ambassade américaine en Ukraine a averti mardi que la Russie pourrait frapper "dans les prochains jours" des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès maintenant". "Le Département d'État dispose d'informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l'infrastructure civile et les installations gouvernementales de l'Ukraine dans les prochains jours", a indiqué l'ambassade dans un message publié sur son site internet, sans plus de précisions sur les lieux potentiellement concernés.

Le président polonais est en visite à Kiev ce lundi pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine

9.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe

L'UE envisage une mission "d'entraînement" de l'armée ukrainienne

Elle a appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès maintenant en utilisant les moyens de transport terrestres privés disponibles". Le conflit, lancé le 24 février par l'invasion russe, entrera mercredi dans son septième mois.

Depuis le retrait des forces russes des environs de Kiev fin mars, l'essentiel des combats s'est concentré dans l'est de l'Ukraine, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. La Russie continue cependant de viser régulièrement les villes ukrainiennes à l'aide de missiles à longue portée, même si ces frappes visent rarement la capitale ou ses environs.

Le président polonais Andrzej Duda est arrivé mardi à Kiev pour s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et réaffirmer la détermination de la Pologne à aider son pays face à l'invasion russe, et à faire sanctionner Moscou en conséquence. "Le président polonais Andrzej Duda est arrivé à Kiev. Nous accueillons notre ami dans la capitale !", a écrit le service des gardes-frontières ukrainiens sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo montrant Andrzej Duda reçu à la gare après être arrivé en train.

Sa venue s'inscrit dans le cadre de la "plateforme de Crimée", une initiative réunissant les principaux États soutenant l'Ukraine et qui existait déjà avant l'invasion du pays par la Russie lancée il y a près de six mois jour pour jour, le 24 février. "Les présidents discuteront certainement de la manière dont la Pologne peut aider, y compris politiquement afin de persuader d'autres pays d'offrir leur soutien et de le poursuivre", a expliqué lors d'une conférence de presse mardi Pawel Szrot, le chef de l'administration présidentielle polonaise.

Selon lui, Varsovie insistera sur la nécessité de sanctionner Moscou par des "mesures restrictives décisives" qui permettraient aux citoyens russes de "comprendre la grave agression commise par (leur) pays". "Le président est également convaincu que tous les pays occidentaux, l'UE, l'Otan, doivent agir de manière solidaire", a-t-il ajouté. La Pologne, comme les pays baltes, figure parmi les soutiens les plus inconditionnels de l'Ukraine au sein de l'UE, mais également les plus grands critiques de la Russie, par opposition notamment à l'Allemagne et la France, dont les positions parfois plus mesurées sont critiquées par Kiev.