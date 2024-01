Ukraine : le Pentagone reconnaît des «défaillances» dans le contrôle de l'aide militaire

Le ministère américain de la Défense n'a pas entièrement respecté les exigences en matière de contrôle pour environ un milliard de dollars d'aide militaire fournie à l'Ukraine, a annoncé jeudi un organe indépendant au sein du Pentagone. Cette annonce survient au moment où les opposants républicains au président Joe Biden s'opposent toujours à une aide supplémentaire à Kiev.

"Au 2 juin 2023, les inventaires de numéros de série pour plus de 1,005 milliard de dollars (59%) du total de 1,699 milliard de dollars de matériel de défense couvert par l'EEUM étaient défaillants", a déclaré le bureau de l'inspecteur général du Pentagone, dans un communiqué.

>> LIRE AUSSI - Trafic maritime : la frégate Provence sous le feu nourri des Houthis en mer Rouge

Plusieurs explications possibles

La désignation EEUM fait référence à du matériel faisant l'objet, en raison de son caractère sensible, d'une surveillance renforcée quant à son utilisation. Cette défaillance peut s'expliquer par des facteurs tels que le "nombre limité de personnel américain dans les centres logistiques de pays partenaires et en Ukraine" et les restrictions imposées aux mouvements du personnel de surveillance, précise le texte.

Lors d'un inventaire de numéros de série, les contrôleurs notent ou scannent le code-barre des équipements, puis mettent à jour les informations dans une base de données, a expliqué le bureau de l'inspecteur général. "Le niveau élevé de défaillance peut être lié à l'incapacité de maintenir une comptabilité complète des équipements de défense faisant l'objet d'une désignation EEUM", a-t-il ajouté, soulignant que ces lacunes pouvaient "augmenter le risque de vol ou de détournement".

Missiles et drones concernés

Les équipements concernés comprennent les missiles antichars Javelin, les missiles antiaériens Stinger et les drones de combat Switchblade. "Il n'existe aucune preuve crédible d'un détournement illicite des armes conventionnelles avancées fournies par les États-Unis à l'Ukraine", a assuré le porte-parole du Pentagone Pat Ryder. Fer de lance du soutien à Kiev après l'invasion russe de février 2022, avec des dizaines de milliards de dollars d'aide, Washington a largement contribué à la résistance des forces ukrainiennes.

Mais les États-Unis ne disposent "pas des fonds nécessaires pour reconstituer ces stocks", a prévenu Pat Ryder. Les républicains ont refusé les nouvelles dépenses budgétaires pour l'Ukraine demandées par l'administration de Joe Biden, exigeant en échange des mesures plus sévères en matière d'immigration. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fustigé les hésitations des Occidentaux sur les aides à son pays, estimant qu'elles encourageaient le président russe Vladimir Poutine.