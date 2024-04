Ukraine : l'Allemagne va envoyer «un système Patriot supplémentaire» à Kiev

L'Allemagne va envoyer un système de défense antiaérienne Patriot "supplémentaire" à Kiev afin de l'aider à se prémunir face à "l'augmentation des frappes aériennes russes contre l'Ukraine", a annoncé samedi le ministère allemand de la Défense. "En raison de l'augmentation des frappes aériennes russes contre l'Ukraine, le gouvernement allemand a décidé de renforcer davantage la défense aérienne ukrainienne" avec l'envoi d'un "système Patriot supplémentaire", indique un communiqué du ministère de la Défense. Le transfert de ce système commence immédiatement, a-t-il précisé.

Renforcer la défense aérienne de l'Ukraine

"La terreur russe contre les villes ukrainiennes et les infrastructures du pays cause des souffrances incommensurables", a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en annonçant cette décision. "Elle met en péril l'approvisionnement énergétique de la population et détruit l'état de préparation opérationnelle des forces armées ukrainiennes". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié l'Allemagne pour cet envoi. "Je suis reconnaissant envers le chancelier (allemand Olaf Scholz) pour la décision de fournir un système additionnel de défense antiaérienne Patriot à l'Ukraine et des missiles" pour les systèmes existants, a écrit sur Telegram Volodymyr Zelensky. "C'est une vraie manifestation de soutien envers l'Ukraine à un moment critique pour nous", a-t-il dit, exhortant les pays alliés à "suivre cet exemple".

Le chancelier Olaf Scholz a, au cours d'un entretien téléphonique samedi avec le président Zelensky, réaffirmé sa "solidarité inébranlable avec l'Ukraine face aux frappes russes massives et continues, notamment sur les infrastructures énergétiques civiles", a indiqué un porte-ârole du gouvernement allemand. Au cours de leur conversation téléphonique, MM. Scholz et Zelensky ont également estimé que "de nouveaux efforts des partenaires sont également nécessaires" pour renforcer la défense aérienne de l'Ukraine, selon le porte-parole.

Troisième système Patriot envoyé par Berlin

Il s'agit du troisième système Patriot que Berlin fournit à Kiev. Le ministère allemand de la Défense a précisé que cet envoi s'était fait "à la demande du gouvernement ukrainien" et en coordination avec leurs alliés. Cette annonce intervient à un moment où l'armée ukrainienne est à la peine sur le champ de bataille, handicapée par un manque d'aide étrangère, de troupes et de munitions. La Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine. Jeudi, Moscou a bombardé des installations énergétiques du pays, détruisant une centrale électrique dans la région de Kiev.

Après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, l'Allemagne a abandonné sa position traditionnellement pacifiste et est devenue le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, derrière les Etats-Unis. Kiev réclame depuis des mois à ses alliés occidentaux davantage de munitions et de systèmes de défense aérienne. Mais l'aide s'épuise en raison de blocages politiques à Washington, ce qui contraint les soldats ukrainiens à économiser leurs munitions.

Outre les Patriot, Berlin a fourni un large éventail d'autres armements, allant de l'artillerie aux véhicules de combat blindés. Le chancelier Olaf Scholz a toutefois été critiqué ces derniers mois pour avoir refusé d'autoriser la fourniture de missiles Taurus à longue portée. L'Allemagne craint que ces missiles ne soient utilisés pour atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie.