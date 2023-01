Ukraine : la Russie dit progresser vers deux villages de la région de Zaporijjia

L'ESSENTIEL

L'armée russe progresse en direction de deux villages de la région de Zaporijjia, dans le Sud de l'Ukraine, où les affrontements avec les troupes de Kiev se sont intensifiés cette semaine, a affirmé dimanche un dirigeant de l'autorité régionale d'occupation installée par Moscou. "Le front est mobile, en particulier dans deux directions : Orikhiv et Gouliaïpolé", a déclaré Vladimir Rogov, un dirigeant de l'autorité régionale d'occupation installée par Moscou, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Des "opérations offensives" de la Russie ont également été menées dans la région de Zaporijia, a également affirmé l'armée russe

Ces deux villes, chacune d'environ 15.000 habitants avant la guerre, se trouvent respectivement à 65 km et 100 km au sud-est de Zaporijjia, capitale de la région éponyme, contrôlée par les troupes ukrainiennes. Selon Vladimir Rogov, "l'initiative est entre nos mains" et des combats sont en cours dans ces zones.

Le ministère russe de la Défense a, lui, assuré dimanche, dans son point quotidien, que "les unités du district militaire oriental occupaient des lignes et des positions plus avantageuses, lors d'opérations offensives dans la région de Zaporijjia", réitérant ses propos de la veille. Dans son bulletin matinal, l'armée ukrainienne a, de son côté, seulement indiqué que, samedi, "plus de 15 localités avaient été visées par de l'artillerie" russe dans la région de Zaporijjia.

Samedi également, l'armée russe avait affirmé avoir mené des "opérations offensives" dans cette région, prenant au passage "des lignes et des positions avantageuses". Plus tôt cette semaine, Vladimir Rogov avait, pour sa part, indiqué que "l'intensité des hostilités" avait "fortement" augmenté "sur toute la ligne de front" dans cette région du Sud de l'Ukraine. La ligne de contact entre les armées ukrainienne et russe dans la région de Zaporijjia est stabilisée depuis plusieurs mois sans combat majeur, à l'inverse des régions de Donetsk (Est) et Kherson (Sud).