Ukraine : des inscriptions anti-Poutine sur la propriété de son ex-épouse sur la côte basque

Trois inscriptions anti-Poutine et pro-Ukraine ont été écrites au feutre noir sur l'extérieur d'une propriété d'Anglet, près de Biarritz, connue comme appartenant à l'ex-épouse de Vladimir Poutine et à son mari, un homme d'affaires russe, a constaté samedi une correspondante de l'AFP. "Gloire à l'Ukraine !" rédigé en ukrainien, une insulte en russe visant Poutine et un message en français "La mafia de Poutine" ont été retrouvés sur deux portails et un mur externe de cette demeure de style Art Déco, la "villa Suzanna", bâtie face à l'océan, près de la dune, en surplomb du golf de Chiberta.

Estimée à plusieurs millions d'euros

La bâtisse des années 1930, estimée à plusieurs millions d'euros, est connue pour appartenir à l'homme d'affaires russe Arthur Ocheretny et à son épouse Lioudmila Poutina, l'ex-épouse du président russe, dont elle a divorcé en 2014 après plusieurs années de séparation. La maison, visiblement inhabitée, est en cours de travaux. Un petit engin de chantier bloque l'entrée du portail principal.