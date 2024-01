Ukraine : au moins dix puissantes explosions entendues à Kiev, des milliers de foyers privés d'électricité

L'ESSENTIEL

L'armée ukrainienne a déclenché mardi des alertes aériennes dans tout le pays et averti que des missiles menacent d'être lancés par des bombardiers russes. "Danger de missile dans les zones où l'alerte aérienne est en vigueur! Menace de lancements de missiles de croisière à partir d'avions Tu-95MS. Un total de 16 bombardiers stratégiques Tu-95MS sont dans les airs", a communiqué l'armée de l'air sur Telegram.

Quelques heures auparavant, l'armée avait prévenu que des bombardiers stratégiques russes se trouvaient dans les airs. Après des décollages signalés en Russie à Olenia (nord-ouest) et Engels (sud-ouest), plusieurs appareils Tupolev Tu-95MS se trouvaient dans l'espace aérien russe, ont rapporté des responsables militaires ukrainiens sur Telegram.

Les principales informations : L'armée ukrainienne a déclenché mardi des alertes aériennes dans tout le pays et averti que des missiles menacent d'être lancés par des bombardiers russes

Une dizaine de puissantes explosions ont été entendues mardi matin à Kiev

Plus de 250.000 consommateurs sont privés d'électricité à Kiev et sa région

Les forces aériennes ukrainiennes ont indiqué avoir abattu dans la nuit 35 drones Shahed de fabrication iranienne lancés par Moscou

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a promis d'"intensifier" les frappes russes en Ukraine

Au moins dix puissantes explosions entendues à Kiev

Une dizaine de puissantes explosions ont été entendues mardi matin à Kiev, selon des journalistes de l'AFP, alors que la Russie a, selon l'armée ukrainienne, lancé plusieurs missiles en direction de la capitale.

Les explosions ont fait trembler des immeubles dans le centre-ville. L'administration militaire de la capitale a par ailleurs indiqué que des fragments de missiles abattus étaient retombés dans différents quartiers, notamment des zones résidentielles.

Près de 250.000 consommateurs privés d'électricité à Kiev et sa région

Plus de 250.000 consommateurs sont privés d'électricité à Kiev et sa région à la suite de frappes massives russes qui ont endommagé le réseau mardi matin, a annoncé l'opérateur national Ukrenergo. "A la suite d'une attaque massive de missiles, il y a des dommages sur les réseaux d'Ukrenergo à Kiev et dans la région. Plus de 250.000 consommateurs sont privés de courant", a indiqué la compagnie sur Telegram.

Varsovie fait décoller des F-16 pour sécuriser sa frontière

L'armée polonaise a annoncé mardi avoir fait décoller ses chasseurs F-16 pour surveiller la frontière avec l'Ukraine, à la suite à des bombardements russes massifs dans ce pays voisin. "Pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais, deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur allié ont été activés", a indiqué le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un communiqué.

>> LIRE AUSSI - Ukraine : quatre tués et 13 blessés dans une frappe ukrainienne sur Donetsk la nuit du Nouvel an

Kiev, cible de la Russie

Quatre bombardiers Tu-22M3 ont par ailleurs quitté le site russe de Chaïkovka près de la frontière bélarusse. Les forces aériennes de Kiev avaient aussi fait état vendredi du décollage de Tupolev Tu-95, des appareils développés sous l'Union soviétique. Ce jour-là, Moscou avait procédé à une série de frappes sur plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, qui ont tué 39 personnes.

Vers 02 heures locales mardi (00H00 GMT), des explosions ont retenti à Kiev au moment où l'Ukraine tentait de repousser une attaque de drones sur sa capitale, d'après des responsables. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'explosions et d'un incendie dans la capitale. Environ une heure auparavant, l'administration militaire régionale avait rapporté avoir détecté des drones dans l'espace aérien de la ville.

35 drones abattus

D'après le maire de Mykolaïv (sud), les forces aériennes ont abattu des drones dans sa ville, et la chute de débris a provoqué un incendie. Les forces aériennes ont indiqué avoir abattu dans la nuit 35 drones Shahed de fabrication iranienne lancés par Moscou.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a promis d'"intensifier" les frappes russes en Ukraine en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent par l'armée ukrainienne sur la ville russe de Belgorod samedi, qui y a fait 25 morts dont cinq enfants. Moscou a également frappé des villes ukrainiennes durant le réveillon du Nouvel An, Kiev faisant état d'un nombre "record" de drones lancés par la Russie.