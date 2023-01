Ukraine : au moins 63 soldats russes tués dans une frappe près de Donetsk

Au moins 63 militaires russes ont été tués lors d'une frappe ukrainienne sur la ville de Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense, les autorités ukrainiennes évoquant un bilan bien plus élevé. Selon le porte-parole du ministère russe, qui ne donne pas de date, "quatre missiles" ont frappé "un centre de déploiement temporaire" de l'armée russe à Makiïvka, une ville sous occupation russe située à l'est de celle de Donetsk. Les médias russes et ukrainiens avaient fait état d'une frappe sur Makiïvka dans la nuit de samedi à dimanche.

