Turquie : 11.000 ans de prison pour le fondateur d'une plateforme de cryptomonnaies

Le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex, qui avait fui la Turquie avec les avoirs de ses clients, a été condamné jeudi soir à 11.196 années de prison, ont rapporté les médias turcs. Deux frères de Faruk Fatih Özer, le principal accusé, ont été condamnés à une peine identique par le même tribunal d'Istanbul, selon l'agence de presse étatique turque Anadolu.

L'homme aurait fui avec deux milliards de dollars d'actifs

Le fondateur de la plateforme Thodex, recherché avec une notice rouge d'Interpol, avait été arrêté en Albanie en août 2022, seize mois après avoir fui la Turquie. Il a été extradé vers la Turquie en avril dernier. Les autorités turques accusaient Faruk Fatih Özer d'avoir fui avec deux milliards de dollars d'actifs appartenant à près de 400.000 utilisateurs.

La plateforme avait suspendu du jour au lendemain ses activités après avoir affiché un mystérieux message indiquant qu'elle avait besoin de cinq jours pour traiter un investissement extérieur non spécifié. Thodex avait mené une campagne publicitaire d'envergure pour attirer les investisseurs, promettant notamment d'offrir des voitures de luxe à certains d'entre eux. La plateforme avait également fait des remises spectaculaires sur le dogecoin, une cryptomonnaie à l'origine parodique mais gonflée depuis par l'intérêt - entre autres - du multimilliardaire et patron de Tesla et de X Elon Musk.