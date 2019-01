Trump renonce temporairement à son mur pour mettre fin au "shutdown"

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi à la Maison-Blanche un accord de fin du "shutdown", prévoyant un financement des services fédéraux jusqu'au 15 février. Mais il a menacé d'une nouvelle paralysie budgétaire à cette date si aucun consensus n'était trouvé sur son mur frontalier.

Un texte "immédiatement" soumis au vote du Congrès. "Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes parvenus à un accord pour mettre fin au shutdown", a déclaré le président, avant d'annoncer qu'il signerait un texte approuvé par les démocrates et les républicains. Après plus d'un mois de paralysie touchant 800.000 fonctionnaires, le président a précisé avoir demandé que ce texte soit préalablement "immédiatement" soumis au vote du Congrès. "À l'issue de 36 jours de vifs débats et de dialogue, j'en ai vu et entendu assez du côté démocrate et républicain sur leur désir de mettre de côté la politique partisane", a dit Donald Trump.

Les négociations sur le mur se poursuivent. Renonçant à son exigence préalable de déblocage d'un financement de son projet de mur frontalier anti-migrants clandestins, le président américain a ensuite insisté sur le fait que les négociations se poursuivaient par le biais d'un groupe d'élus des deux partis. "Nous n'avons pas d'autre choix que de construire un mur puissant ou une barrière en acier", a-t-il insisté.