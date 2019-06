Trump accuse le New York Times de "trahison" pour un article

Le président américain Donald Trump a accusé samedi le New York Times d'avoir commis "un acte virtuel de trahison" en publiant des informations selon lesquelles les Etats-Unis multiplient les intrusions numériques dans le réseau électrique russe.

"Ces ratés du New York Times viennent de faire une histoire disant que les Etats-Unis augmentent substantiellement leurs cyberattaques contre la Russie. Ceci est un acte virtuel de trahison", a tweeté Donald Trump. "AUSSI, C'EST FAUX!" s'est-il emporté, en traitant le quotidien new-yorkais de "corrompu" et en répétant ses accusations selon lesquelles les journalistes sont "les ennemis du peuple".

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....