Trente blessés dans des turbulences lors d'un vol de Turkish Airlines vers New York

Trente personnes à bord d'un vol de Turkish Airlines reliant Istanbul à New York samedi ont été blessées lorsque l'appareil a traversé une zone de turbulences, 45 minutes avant d'atterrir en sécurité, a-t-on indiqué de source aéroportuaire américaine.

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

Bosses, contusions et entailles. Les blessés ont été transférés depuis l'aéroport international John F. Kennedy vers des hôpitaux où ils ont été soignés, notamment pour bosses, contusions et entailles. Une hôtesse de l'air souffre toutefois d'une fracture à une jambe, selon un responsable aéroportuaire, Steve Coleman. Le Boeing 777 avec 326 passagers et 21 membres d'équipage survolait l'océan Atlantique lorsqu'il a traversé la zone de turbulences, a précisé Steve Coleman. Les activités aéroportuaires n'ont pas été perturbées suite à cet incident, a-t-il poursuivi.

29 people injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight. Injuries ranging from bruises and cuts, to bloodied faces, to a broken leg. Several small children hurt. Officials say 10 people taken to hospital. pic.twitter.com/wmdiUgCwtI — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

Un autre incident dans la journée. Turkish Airlines n'a pas commenté dans l'immédiat l'incident. Auparavant dans la journée, un avion de la compagnie canadienne Air Transat avait dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Newark aux Etats-Unis, à cause "d'indications de fumée". Le Boeing 737-800 qui transportait 189 passagers était parti de Montréal avec pour destination Fort Lauderdale, en Floride. L'incident n'a pas fait de blessé, a précisé à l'AFP une porte-parole d'Air Transat.