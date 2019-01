Thaïlande : une jeune Saoudienne en instance d'expulsion se barricade dans un hôtel de Bangkok

Une jeune Saoudienne, arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok et en instance d'expulsion, s'est barricadée lundi dans sa chambre d'hôtel, exigeant de rencontrer des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU.

Un appel à rencontrer le HCR. Cet événement prend une dimension particulière après le meurtre récent au consulat saoudien en Turquie du journaliste Jamal Khashoggi et une pétition a été lancée sur Change.org pour plaider la cause de cette Saoudienne de 18 ans. "Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n'aurai pas rencontré le HCR", a mis en garde Rahaf Mohammed Al-Qunun dans une vidéo postée lundi matin sur Twitter, où elle barricade la porte de sa chambre d'hôtel de l'aéroport avec une table.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw#SaveRahafpic.twitter.com/3lb2NDRsVG