Thaïlande : la baie rendue célèbre par le film "La Plage" reste fermée jusqu'en 2021

La fermeture de Maya Bay est prolongée. Inaccessible au public depuis près d'un an, la baie thaïlandaise va subir une restauration complète des récifs coralliens détruits par le tourisme de masse. Célèbre depuis le film "La Plage", sorti en 2000, la baie est lourdement endommagée, et sa fermeture va "permettre à son écologie de se rétablir complètement", ont annoncé les autorités à l'AFP.

Fermée depuis 2018

Malgré 5.000 visiteurs par jour, la plage paradisiaque avait connu une première fermeture en juin 2018, afin d'endiguer l'érosion de la baie. Quatre mois plus tard, la fermeture de la baie avait été prolongée, pour une durée illimitée. En cause, la pollution des moteurs des bateaux qui emmènent les touristes sur la baie. Les bateaux stationnent à proximité, et endommagent les coraux. Cette fois, les autorités locales ont décidé de fermer la plage pour deux années supplémentaires, le temps que les récifs coralliens commencent à se reformer. Lors de la réouverture, en 2021, les bateaux auront cette fois l'interdiction de stationner sur la baie, et le nombre de visiteurs autorisés à s'y rendre sera limité.

Mauvaise nouvelle pour le tourisme local

La fermeture de la baie jusqu'en 2021 est une mauvaise nouvelle pour le tourisme local, puisque la plage étaient envahie de touristes avant la décision des autorités. La Thaïlande accueille chaque année plus de 35 millions de vacanciers, mais se retrouve confrontée à une dégradation avancée de ses fonds marins. Le réchauffement climatique, mais aussi le comportement des touristes en sont la causes. Située sur l'île de Koh Phi Phi Ley, Maya Bay connaîtra une régulation plus importante lors de sa réouverture dans deux ans, et il faudra des décennies avant que les coraux retrouvent leur niveau d'origine.