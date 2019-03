Terrorisme : un "Livre blanc et noir" dresse un bilan inédit des victimes d’attentats

Combien de personnes ont été victimes du terrorisme depuis l'an 2000 dans l'Union européenne ? Maite Pagazaurtundua, une eurodéputée espagnole, a dressé un inventaire inédit, listant notamment les noms, les âges et les professions des victimes d'attentats perpétrés sur le sol européen entre 2000 et 2018, rapporte mardi Le Parisien, qui précise qu'il s'agit ainsi de rendre hommage aux disparus.

La France et l'Espagne les plus touchés. Dans son étude, qu'elle a réalisée à partir des informations fournies par les gouvernements et des associations de victimes, elle comptabilise 753 personnes tuées sur le sol de l'Union européenne en 18 ans. C'est en Espagne, marquée par l'attentat du 11 mars 2004 à Madrid, et en France, meurtrie par les attentats du 13 novembres 2015, que le nombre de victimes a été le plus important.

91 % des victimes dues au terrorisme djihadiste. Selon les données recueillies par l'eurodéputée, les organisations djihadistes sont responsables de plus de 91 % des décès enregistrés, dont 20 % d'attentats suicide.