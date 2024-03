Taïwan : un homme se fait amputer les jambes pour arnaquer des assurances et se fait arrêter pour fraude

Et vous, que seriez-vous prêt à faire pour un proche ? À Taïwan, un jeune homme de 23 ans, dont le nom de famille est Zhang, a sacrifié ses jambes pour aider son ami, Liao, endetté après de mauvais placements de cryptomonnaie. Ce drôle de stratagème, élaboré lors d’une discussion entre les deux hommes, aurait permis de rapporter une importante somme d’argent aux concernés. En revanche, hormis l’amputation des deux jambes de l’étudiant de 23 ans, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Selon un communiqué publié par les autorités taïwanaises le 14 mars dernier, Zhang a été arrêté et inculpé pour fraude à l’assurance. Ce dernier est accusé d’avoir mis ses pieds dans de l’eau glacée dans le but de se faire amputer les membres inférieurs et ainsi toucher un million d’euros des assurances. Selon le journal local Taïwan News, les faits remontent à janvier 2023 quand les deux hommes ont eu cette idée lors d’une discussion. C’est alors qu’ils ont mis au point ce plan, leur permettant de toucher près de 1,2 million d’euros. Les deux jeunes Taïwanais ont même signé un contrat dans lequel était signifié que l’ami opéré devait toucher 720.000 euros.

Plonger les pieds 10 heures dans la glace

Mais alors, comment toucher une telle somme en sacrifiant ses jambes ? Pour cela, Zhang a dans un premier temps souscrit à plusieurs assurances. Par la suite, dans la nuit du 26 janvier, quelques semaines après avoir signé ces contrats d’assurance, l’étudiant de 23 ans a plongé ses pieds dans de la glace pendant dix heures tout en étant attaché sur une chaise par son complice. Le but était de se blesser grièvement par le froid afin d’être amputé et de toucher les indemnisations des assurances.

Comment expliquer cette blessure aux urgences ? Après avoir laissé ses pieds dans la glace pendant une dizaine d’heures, Zhang et son compère se sont rendus eux-mêmes à l’hôpital situé dans la capitale, Taïpei. Sur place, les deux hommes ont inventé une histoire qui ne tient pas la route. Ils évoquent une histoire d’engelures apparues après un trajet en scooter par temps froid. Malgré tout, les médecins administrent un traitement aux deux jambes du jeune homme mais sans résultat. C’est alors qu’ils prennent la décision d’amputer les membres inférieurs en dessous des genoux.

Des températures trompeuses

Mais cette ruse n’est pas passée inaperçue auprès des assurances. Ces dernières, intriguées par le timing entre les souscriptions et l’affaire, ont refusé de verser les indemnités au jeune homme et ont demandé l’ouverture d’une enquête auprès de la police. Après cela, le Bureau central d’investigation taïwanais s’est intéressé à l'étudiant mais surtout aux relevés météorologiques de la région en janvier 2023. Problème pour Zhang, les autorités ont constaté que les températures variaient entre 6 et 17 degrés lors des faits. Des conditions météorologiques bien trop clémentes pour provoquer de telles engelures.

De plus, dans un communiqué, la police taïwanaise précise que "les photographies de l’examen médical" ont révélé des démarcations nettes sans la moindre trace "de chaussettes ou de chaussures sur les deux pieds gelés". Pour les autorités, "les blessures étaient donc auto-infligées". Résultat, contrairement au million d’euros attendu, Zhang n’a touché que 6.700 euros de dédommagement de la part de son assurance "historique". Peu cher payé pour deux jambes.