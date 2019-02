Syrie : Donald Trump demande aux Européens de rapatrier leurs djihadistes prisonniers

Le président américain Donald Trump a appelé les pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, à rapatrier et juger leurs ressortissants faits prisonniers parmi les djihadistes en Syrie.

Un appel alors que Daech s'apprête à perdre le dernier territoire de son "califat". Cet appel de Donald Trump, formulé dans un tweet envoyé tard samedi soir, intervient alors que le groupe Etat islamique (EI) est sur le point de perdre le dernier territoire de son "califat" sous les coups de boutoir de l'alliance arabo-kurde et de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........