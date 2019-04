Sri Lanka : Donald Trump efface un tweet de condoléances après avoir parlé de "138 millions de morts"

C'est ce qui s'appelle un tweet-fail, et c'est toujours beaucoup plus gênant lorsqu'on est le président des États-Unis et qu'on a près de 60 millions de followers. Dimanche, Donald Trump a voulu envoyer un message sur Twitter au réveil (à la mi-journée en France), comme il en a l'habitude, pour réagir à l'actualité. Face à la série d'attentats qui a fait au moins 160 morts au Sri Lanka, le président américain a présenté ses "sincères condoléances", assurant que les États-Unis étaient "prêts à apporter [leur] aide". Mais il a également regretté par erreur la mort de "138 millions de personnes".

La faute supprimée et remplacée par une erreur… Il s'agit visiblement d'une faute de frappe (qui a suscité de nombreuses moqueries, la population totale du Sri Lanka étant de l'ordre de 22,5 millions de personnes), que Donald Trump a mis une bonne quinzaine de minutes à effacer. Un nouveau message mentionnait un peu plus tard 138 morts, ce qui était toujours inexact, le bilan étant alors à cette heure de 158 morts.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 avril 2019

Entre ces deux tweets, Donald Trump a pris le temps de souhaiter de joyeuses Pâques à tout le monde. "Je n'ai jamais été plus heureux ni plus satisfait car votre pays va si bien, avec une économie dont le monde entier parle et qui pourrait être plus forte que jamais auparavant", a-t-il écrit à l'adresse de ses concitoyens.