Russie : Poutine rencontre pour la première fois des soldats russes blessés en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a rendu visite mercredi pour la première fois à des soldats russes blessés en Ukraine, trois mois après le début de l'offensive contre son voisin. Selon des images diffusées à la télévision russe, Vladimir Poutine, vêtu d'une blouse blanche, a échangé avec plusieurs militaires, s'intéressant à leurs villes d'origine et leur situation familiale. Les militaires se tenaient debout près de leurs lits et leurs blessures n'étaient pas apparentes.

Putin arrived at one of the Moscow hospitals and talked with the military who were injured in Ukraine pic.twitter.com/pR6A4Rf44l