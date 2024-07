Russie : l'opposante Ioulia Navalnaïa inscrite au registre des «terroristes et extrémistes»

La Russie a inscrit l'opposante en exil Ioulia Navalnaïa, veuve d'Alexeï Navalny mort en détention en février, sur la liste des "terroristes et extrémistes", deux jours après avoir émis un mandat d'arrêt à son encontre. Le nom d'Ioulia Navalnaïa apparaît sur cette liste tenue par Rosfinmonitoring, le service russe de renseignement financier, a constaté l'AFP jeudi.

"Mon Dieu, je n'ai pas regardé mon téléphone pendant une heure, et pendant cette heure, je suis déjà devenue une terroriste", a ironisé Ioulia Navalnaïa sur le réseau social X. "Il tue le mari et il inscrit la femme chez les terroristes. Typique de Poutine", a-t-elle ajouté.

Господи, час не открывала телефон. За этот час уже стала террористкой.

Убил мужа, записал жену в террористы - типичный Путин https://t.co/NXhtC3kzkW — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) July 11, 2024

"Quelle rapidité ! (...) S'ils s'appliquent à ce point, c'est que Ioulia Navalnaïa fait tout comme il faut", a également ironisé sur X l'ex-porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Iarmych, elle aussi en exil.

Вот это скорость!

"Юлию Навальную внесли в список «террористов и экстремистов»".

Если они так засуетились, значит, Юля @yulia_navalnaya все делает правильно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 11, 2024

Un mandat d'arrêt pour "participation à un groupe extrémiste"

La justice russe avait annoncé mardi que Ioulia Navalnaïa, qui réside à l'étranger, était visée par un mandat d'arrêt pour "participation à un groupe extrémiste". Son placement en détention provisoire a été prononcé en son absence par un tribunal moscovite. Ioulia Navalnaïa a juré de reprendre le flambeau de son mari, l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine, après sa mort dans des circonstances troubles dans sa prison de l'Arctique en février 2024.

Reprenant la continuité du mouvement d'Alexeï Navalny, elle avait appelé les partisans de l'opposant à ne pas perdre espoir et dénonce régulièrement sur les réseaux sociaux le pouvoir russe et le sort réservé aux dissidents en Russie. Les organisations d'Alexei Navalny avaient été classées "extrémistes" et interdites en 2021 par la justice russe, et plusieurs de ses collaborateurs ont depuis été condamnés à des peines de prison.

La répression en Russie ces dernières années a jeté la quasi-totalité des opposants d'envergure derrière les barreaux ou les a poussés à partir vivre à l'étranger. Des milliers de Russes ordinaires ont également été arrêtés pour des actes de protestation ou leur critique de l'offensive militaire en Ukraine, et nombre d'entre eux ont été condamnés à de très lourdes peines.