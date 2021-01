Russie : heurts et interpellations lors de manifestations en soutien à Alexeï Navalny

De grandes manifestations dans toute la Russie se sont tenues pour protester contre l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny. L'atmosphère était tendue samedi : des heurts sporadiques ont opposé policiers antiémeutes et manifestants. Plus de 1.000 personnes ont été interpellées alors même que toutes les manifestations n'avaient pas encore commencé.

>> A LIRE AUSSI - Enquête anti-corruption, soutiens mobilisés... Navalny poursuit sa lutte contre Poutine

Des vidéos relayées en masse sur les réseaux sociaux montrent des foules plus ou moins denses mais déterminées. Au sud du Cercle polaire par exemple, une centaine de protestataires se sont rassemblés par -50 degrés mais ont rapidement été arrêtés par les forces de l’ordre. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place Pouchkine, dans le centre de Moscou, et dans les rues environnantes. Plus généralement, les places des grandes villes sont encerclées de fourgons, dans lesquels sont emmenés les manifestants, un par un, en une file quasi continue.

L'épouse de l'opposant arrêtée

Mais ils restent nombreux à défier le Kremlin. Ils scandent "Liberté à Alexei Navalny", "Nous ne partirons pas" ou encore "Poutine voleur". Ce cri est une référence directe à la vidéo publiée mardi par Alexeï Navalny dans laquelle il accuse Vladimir Poutine de s’être fait construire un domaine sur les rives de la mer noire, estimé à plus d’1 milliard d’euros. L’enquête, qui accompagnait l’appel à manifester ce samedi, a été visionnée plus de 67 millions de fois.

L'épouse de l'opposant russe, Ioulia Navalnaïa a annoncé avoir été interpellée par la police. "Excusez la mauvaise qualité [de la photo], la lumière est mauvaise dans le fourgon cellulaire", a-t-elle ironisé sur sa page Instagram, diffusant un selfie pris dans un véhicule de police.