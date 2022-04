Russie : Les deux filles de Poutine sanctionnées par l'UE

Déjà ciblées par Washington et Londres, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, les deux filles de Vladimir Poutine, nées respectivement en 1985 et 1986, ont été frappées d'une interdiction d'entrer dans l'UE et leurs avoirs y sont gelés. Elles sont issues de l'union entre le leader du Kremlin et Lioudmila Poutina, dont le président russe a annoncé avoir divorcé en 2013.

Accusées de cacher l'argent de leur père

L'aînée, Maria Vorontsova, est visée pour son rôle dans Nomenko, une importante société de projets d'investissement dans le secteur de la santé qui procure "des sources substantielles de revenus" au gouvernement russe, précise le journal officiel. Sa sœur, Katerina Tikhonova, dirige un fonds de soutien aux jeunes scientifiques créé par des compagnies dont les dirigeants "sont des membres du cercle rapproché d'oligarques" du président russe, selon la même source.

Cette cinquième salve de sanctions impose en outre des mesures économiques, notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août et la fermeture des ports européens aux bateaux battant pavillon russe. Les achats de charbon par l'UE représentent un montant de huit milliards d'euros par an, une somme très inférieure aux achats de gaz et de pétrole.

1.091 personnes inscrites sur cette liste depuis 2014

Elle a été décidée après la découverte de dizaines de cadavres de civils le weekend dernier à Boutcha, près de Kiev, après le retrait des forces russes. Les images ont suscité une onde de choc mondiale et des accusations de "crimes de guerre" contre Moscou.

Cette liste, créée en 2014 après l'annexion de la Crimée, contient désormais les noms de 1.091 personnes et de 80 entités.