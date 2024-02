Russie : la veuve de Navalny accuse Poutine et promet de continuer son combat

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir "tué" son mari et promis de poursuivre son "œuvre", dans une vidéo publiée lundi. "Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants", a-t-elle dit dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Avec lui, (Poutine) a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur", a asséné Ioulia Navalnaïa. Pendant son emprisonnement, Alexeï Navalny a été "malmené, coupé du monde" et "pourtant, il n'a pas abandonné", a-t-elle dit. "Mon mari ne pouvait pas être brisé, et c'est pour cela que Poutine l'a tué", a affirmé Ioulia Navalnaïa. Elle a promis de découvrir "qui avait exécuté ce crime" et dans quelles circonstances.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

"Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine"

"Je poursuivrai l'œuvre d'Alexeï Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi (...) Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer", a-t-elle déclaré. Sa notoriété avait poussé certains des partisans d'Alexeï Navalny à lui rêver un avenir politique, même avant que l'opposant et militant anticorruption ne soit derrière les barreaux.

"Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays", a-t-elle dit. Le jour de l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, elle avait pris la parole, les larmes aux yeux, demandant déjà à ce que Vladimir Poutine soit "puni".