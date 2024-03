Russie : deux civils tués, sept blessés dans des attaques contre la région de Belgorod

Deux civils ont été tués et sept autres ont été blessés dans une attaque de drones et des frappes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional. "La matinée a été difficile", a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Selon lui, deux districts dans sa région ont été attaqués par des drones ; l'une de ces attaques qui s'est produite dans le district de Tchernianski a fait un mort civil et deux blessés. Belgorod, la capitale régionale, a été pour sa part visée samedi matin par des frappes aux lance-roquettes qui ont endommagé plusieurs immeubles résidentiels.

69 appartements endommagés par ces frappes

Dans un immeuble, trois balcons se sont effondrés, tuant un homme qui résidait dans un des appartements touchés, a précisé Viatcheslav Gladkov. Il a publié une photo d'un immeuble en brique grise déformé, aux fenêtres brisées avec, devant, les débris des trois balcons. Selon lui, cinq autres personnes ont été blessées et hospitalisées. Au total, 69 appartements, huit voitures et un bus ont été endommagés dans ces frappes, selon la même source.

Le ministère russe de la Défense a indiqué de son côté avoir détruit au-dessus de la région de Belgorod onze roquettes tirées par les systèmes de lance-roquettes Vampire en provenance de l'Ukraine. La région de Belgorod est visée ces derniers temps par de nombreuses attaques de drones et des frappes imputées par la Russie à l'Ukraine, qui ont fait plus d'une dizaine de morts en une semaine selon les autorités locales. Kiev, confronté à l'offensive russe depuis deux ans, avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.