Russie : au moins 13 morts dans l'incendie en vol d'un avion à Moscou

L'atterrissage d'urgence d'un avion en feu de la compagnie russe Aeroflot à l'aéroport Cheremetievo de Moscou a fait 13 morts, ont indiqué dimanche les agences de presse russes.

L'appareil, un Soukhoï Superjet-100, venait de décoller à destination de Mourmansk (nord) quand un incendie s'est déclaré à bord. Il a été contraint d'atterrir alors que d'impressionnantes flammes se dégageaient de l'arrière de l'appareil, selon les nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux. D'autres vidéos montrent les passagers évacuant l'appareil par les toboggans avant, puis courant sur le tarmac pour s'éloigner du Superjet alors que celui-ci s'embrasait à grande vitesse. Une épaisse fumée noire pouvait être vue au-dessus de l'aéroport de Cheremetievo, le premier de Russie en terme de passagers.

RAW VIDEO: Burning Russian plane makes emergency landing at #Moscow airport



5 mai 2019

Selon la presse russe, il y aurait plusieurs morts dans l'incendie sur le tarmac de l'aéroport de #Moscou du Superjet-100, qui comportait 78 passagers
5 mai 2019

Ouverture d'une "enquête criminelle"

Deux des blessés sont dans un état grave, a indiqué le ministère russe de la Santé aux agences Interfax et Ria Novosti. Dans un communiqué, Aeroflot, la première compagnie russe, a indiqué que "l'incendie des moteurs en vol" est la cause de cet atterrissage d'urgence. "Une enquête criminelle pour violation des règles de sécurité" a été ouverte, a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe, chargé des enquêtes dans ce genre d'affaires.

Le Premier ministre, Dmitri Medvedev, a pour sa part ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour enquêter sur cet accident, a indiqué l'agence Ria Novosti. Il y avait à bord 73 passagers et 5 membres d'équipage, a indiqué l'aéroport dans un communiqué. Plusieurs vols ont été détournés vers d'autres aéroports de Moscou ou celui de Nijni Novgorod, environ 500 kilomètres à l'est de la capitale russe.

Un avion décrié

"L'avion a émis un signal de détresse après le décollage. Il a tenté un atterrissage d'urgence, n'a pas réussi la première fois et, à la deuxième tentative, le train d'atterrissage a frappé (le sol), puis le nez, et il s'est enflammé", a déclaré une source à l'agence de presse Interfax. L'aéroport de Cheremetievo a indiqué que l'avion avait décollé à 18h02 locales et avait atterri à 1h30. Selon le site spécialisé Flightradar, un incident de vol a été signalé par le pilote à 18h11, puis le signal de détresse a été déclenché à 18h25. L'incendie a été complètement maîtrisé, précise l'aéroport.

Le Soukhoï Superjet-100, le premier avion civil conçu par la Russie post-soviétique, était une source de fierté pour le pays à l'époque de son lancement en 2011. Il est pourtant très décrié et peine à convaincre en dehors du marché russe. Plusieurs compagnies étrangères qui l'exploitaient ont préféré réduire ou arrêter son utilisation, évoquant des problèmes de fiabilité. Pour soutenir l'avionneur, le gouvernement russe a mis en place des subventions pour inciter les opérateurs russes à acheter des Superjet: Aeroflot est ainsi devenu le premier utilisateur de l'appareil et avait annoncé en septembre 2018 avoir passé une commande record de 100 Superjet-100.