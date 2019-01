Royaume-Uni : un Britannique sur vingt croit que l'Holocauste n'a pas eu lieu

Un Britannique sur vingt ne croit pas que le génocide des juifs d'Europe a réellement eu lieu, selon un sondage révélé dimanche à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le Holocaust Memorial Day Trust, la fondation mémorielle anglaise qui a commandé l'étude, a appelé à une meilleure éducation sur le sujet.

Un bilan ignoré ou sous-estimé. L'enquête indique en outre que 8% des sondés pensent que l'ampleur du génocide a été exagérée. Presque la moitié des personnes interrogées confessent par ailleurs ne pas savoir combien de Juifs ont été tués, et un cinquième sous-estime largement ce bilan, évoquant moins de deux millions de morts, alors que plus de six millions de personnes ont été tuées.

"Je ne pense pas que les sondés soient des activistes négationnistes, des gens qui propagent délibérément des mensonges. Mais leur ignorance les rend susceptibles de croire des mythes et des distorsions de la réalité", commente, dans le Guardian, une des responsables de la fondation. L'Holocauste fait partie des programmes scolaires au Royaume-Uni, mais "c'est parfois traité en une seule séance", déplore-t-elle. Pour 76% des personnes interrogées, des efforts supplémentaires devraient en effet être fait pour éduquer les gens à cet épisode de l'histoire.