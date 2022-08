Royaume-Uni : des eaux usées déversées dans la Manche indignent des élus en France

De l'eau marron, sale, déversée par des entreprises dans la Manche et dans la mer du Nord près des côtes britanniques. Une situation qui inquiète et indigne certains élus du nord de la France, notamment ceux des villes situées en bord de mer et donc face à l'Angleterre.

Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne sur Mer, dénonce un non-sens écologique : "On ne peut pas prendre la mer comme un déversoir. Nous sommes à quelques pas de la Grande-Bretagne. La courantologie peut tout à fait amener ces eaux usées, cette pollution, sur la côte et il n'y a pas de frontières lorsqu'il s'agit de l'espace maritime. Il est important que nous puissions alerter et exiger des autorités britanniques que la qualité environnementale soit respectée".

Xavier Bertrand alerte le gouvernement sur le sujet

Et le sujet alarme aussi certains élus sur le banc du Parlement européen, comme Karima Delli, eurodéputée Europe Ecologie Les Verts: "C'est un scandale qui aura un impact direct sur la biodiversité. Ce serait une véritable insulte envers la législation européenne et une insulte aussi envers des baigneurs, envers des pêcheurs, envers des territoires et ce n'est pas acceptable"

Karima Delli, qui appelle le commissaire de l'Union européenne à l'environnement, le Lituanien Virginius Sinkevicius, à se saisir du dossier et espère, dit elle, que le gouvernement français ne fermera pas les yeux. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a lui aussi alerté le gouvernement à ce sujet. De son côté, la Commission européenne affirme qu'elle répondra prochainement aux plaintes de certains députés européens.