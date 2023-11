Riposte d'Israël à Gaza : tir contre l'AFP, ambulance visée… comment Tsahal justifie ses frappes ?

Les combats s'intensifient sur le terrain à Gaza, mais également sur le plan de la communication. Sur les réseaux sociaux, le Hamas et Tsahal se renvoient régulièrement la responsabilité de certaines frappes. Dernier exemple en date, le missile ayant frappé l'institut français de Gaza, où se situent les bureaux de l'AFP.

Tsahal dément ainsi avoir visé délibérément l'immeuble abritant l'agence de presse, expliquant néanmoins avoir mené une frappe à proximité. Fort heureusement, le média français avait évacué ses équipes vers le sud de la bande de Gaza, depuis plusieurs jours.

Du matériel destiné au Hamas dans les camions d'aide humanitaires ?

Tsahal a reconnu en revanche avoir visé une ambulance, mais explique que le véhicule transportait des membres du Hamas, ce que dément le mouvement terroriste palestinien. L'armée israélienne justifie chaque fois ses frappes par la présence de terroristes qui se cachent au milieu des civils. Et les services de renseignements israéliens et américains ont affirmé que le Hamas a cherché à évacuer ces deux derniers jours certains de ses membres via les convois humanitaires qui passent par le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte.

Selon eux, un tiers des blessés dans les ambulances étaient des terroristes du Hamas. Ils ont été bloqués à la frontière. Des inspecteurs israéliens disent également avoir découvert, cachés dans un camion d'aide, plusieurs concentrateurs d'oxygène destinés à aérer les tunnels utilisés par le Hamas à Gaza. Et c'est là toute la difficulté du contrôle de cette aide humanitaire qui transite entre l'Égypte et Gaza.