Racisme : l'équipe de football américain des Redskins de Washington change de nom

L'équipe de football américain des Redskins de Washington, qui était sous forte pression de ses sponsors, a confirmé lundi qu'elle allait changer son nom, critiqué depuis de nombreuses années en raison de sa connotation raciste, sans annoncer le nouveau pour le moment. "Le 3 juillet, nous avons annoncé le début d'un examen approfondi du nom de l'équipe", peut-on lire dans un communiqué. "Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins après la fin de cet examen." Le propriétaire de l'équipe "Dan Snyder et le coach Rivera travaillent en étroite collaboration pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche visuelle", poursuit le communiqué.

Des organisations amérindiennes réclamaient l'abandon de ce nom

"Nous souhaitons tenir informés nos sponsors, nos fans, et les habitants de notre cheminement de pensée", indique encore le document.

Des voix s'élevaient depuis longtemps pour demander à cette équipe du championnat de football américain (NFL) de changer son nom et son logo, des organisations amérindiennes réclamant l'abandon de "cette insulte raciste". Daniel Snyder avait toujours refusé, affirmant que ce surnom rendait hommage aux Amérindiens.

Pression des sponsors

Mais après la mort de l'Afro-Américain George Floyd fin mai, et alors que les Etats-Unis sont en plein examen de conscience pour repenser leur rapport à leur passé raciste, la pression - notamment économique de la part de sponsors comme FedEx - avait encore augmenté autour des Redskins.

Il y a 10 jours, l'équipe avait ainsi ouvert la voix à un changement, "au vu des récents événements à travers le pays".