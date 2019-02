R. Kelly, accusé d'abus sexuels, a payé sa caution

Le chanteur américain R. Kelly, accusé d'abus sexuels sur quatre femmes, dont trois mineures, a payé sa caution et devait être libéré lundi après avoir plaidé non coupable devant un tribunal de Chicago. Steve Greenberg, l'avocat de l'artiste qui avait été placé en détention vendredi, a confirmé que la procédure de remise en liberté de son client était engagée.

La caution du chanteur avait été fixée samedi à un million de dollars. La star de R&B devait payer 10% de ce montant, soit 100.000 dollars, pour être remise en liberté.

Des décennies d'accusations. Selon son avocat, le chanteur nie les accusations et affirme avoir eu des relations sexuelles consenties. "Il n'a forcé personne à des relations sexuelles. C'est une rock star. Il n'a pas besoin de recourir à des relations non consenties", a-t-il avancé. La vague d'accusations intervient après la diffusion début janvier sur la chaîne Lifetime de la série documentaire en six parties "Surviving R. Kelly". Cette dernière multiplie les témoignages sur "les abus sexuels, mentaux et physiques" perpétrés par le chanteur.

R. Kelly avait jusqu'à présent maintenu sa popularité malgré des décennies d'accusations d'abus sexuels et de pédophilie. Il avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des relations sexuelles entre lui et une fille de 14 ans, avant d'être acquitté en 2008.