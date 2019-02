Qui sont les pirates des mers aujourd'hui ?

LE TOUR DE LA QUESTION

La piraterie ne subsiste pas seulement dans une poignée de long-métrages avec Johnny Depp : 121 actes relevant de cette forme de banditisme ont été recensés en 2017 par le bureau international maritime. Invité d'Europe 1 pour son livre La république des pirates (éditions Plon), Jean-Marie Quémener a évoqué le profil et la localisation de ces pirates contemporains.

Trois grosses zones de piraterie dans le monde. "Il y a trois grosses zones [de piraterie] : l'Asie du Sud-Est, avec l'Indonésie et le Bangladesh, le golfe de Guinée, au large du Nigeria, et au large du Venezuela", explique le spécialiste, invité de Wendy Bouchard dans Le Tour de la question. "On connaît aussi les pirates somaliens dans le golfe d'Aden, au large du Yemen."

"Ce qui lie tous ces gens-là, c'est toujours la même chose : ils sont très pauvres, ils ont une mer, un espace plus libre que sur terre, et avec des richesses qui passent devant eux. Ils vont essayer de s'en saisir. Si vous avez l'extrême pauvreté, la mer et la désespoir, vous avez la piraterie", résume l'auteur.

Les porte-conteneurs et les pétroliers ciblés. Côté méthode et organisation, "il y a deux cas de figures : en Asie du Sus-Est, 60% des prises sont des prises à terre, avec des attaques à quai. Pour les autres, c'est en mer. Les prises peuvent être très importantes, jusqu'au porte-conteneurs, avec une espèce de murs qui fait 25 m de haut et 100 m de long sur l'eau. Il y a aussi beaucoup de pétroliers et de gaziers" ciblés, dont le contenu est ensuite revendu pour assurer la subsistance de l'équipage.

Bateaux rapides et fusils d'assaut. Pour le profil des hommes, enfin, le cliché de Barbe-Rousse ou du Capitaine Crochet sont à jeter aux oubliettes : "Ils ne sont pas sur-équipés mais ils ont des bateaux rapides face à un bateau lent. Ils ne sont pas armés d'autre chose que de Kalachnikov ou de fusils d'assaut, mais ils sont sur-déterminés", conclut le journaliste.