Puissant séisme à l'est de Taïwan, le Japon diffuse une alerte tsunami

Un puissant séisme de magnitude 7,2 est survenu dimanche au large de la côte est de Taïwan, selon l'Institut américain d'études géologiques (USGC) conduisant le Japon à diffuser une alerte tsunami. L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit peu après 14H44 locales (06H44 GMT), a été localisé à environ 50 km au nord de la ville de Taitung, à une profondeur de 10 km, a précisé l'USGC.

La veille, un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait frappé la même région et plusieurs secousses ont suivi. Celle de dimanche est cependant de loin la plus forte. L'agence météorologique japonaise a émis une alerte tsunami pour les îles situées non loin de Taïwan. Des vagues pouvant atteindre un mètre de haut sont attendues vers 16H00 (07H00 GMT), a-t-elle précisé. Taïwan et ses environs sont régulièrement frappés par des séismes du fait de leur localisation près de la jonction entre deux plaques tectoniques.

