Présidentielle : Pécresse au Cannet, l'occasion de tourner la page d'une semaine délicate

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, se rend dans le sud-est, au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, une terre de droite qui hésite justement entre plusieurs prétendants à l'Élysée. C'est aussi une occasion pour la présidente de la région Île-de-France de tourner la page de son meeting, souvent critiqué, au Zénith de Paris dimanche dernier.

Le meeting de dimanche dernier encore dans les esprits

Aux côtés du maire de Cannes, David Lisnard, Valérie Pécresse s’offre un bain de foule, événement plutôt rare depuis le début de la campagne. Poignées de main franches et selfies sur les terrasses de la Croisette, la candidate est très bien accueillie, même si le meeting de dimanche dernier est encore dans les esprits.

"Restez vous-même ! Vous êtes une femme très bien mais soyez naturelle ! C’est la sincérité qui paiera, vous m’entendez ?", clame une militante.

Valérie Pécresse doit rebondir vendredi soir au Cannet devant plus de 2.000 personnes dans un format plus adapté à ses qualités, en mouvement, sans note, et avec en interagissant avec le public. L’objectif : oublier définitivement le Zénith de Paris. "Aujourd’hui, on tourne la page. Ce que je veux, c’est faire connaitre mon projet à tous les Français, je ne veux pas qu’on le déforme, qu’on le réduise à une seule partie, et je vous le dis c’est un vrai projet d’alternance à Emmanuel Macron", confie-t-elle.

Après le territoire de la Vendée jeudi, partagé entre la candidate LR et Emmanuel Macron, Valérie Pécresse est aujourd’hui sur une autre terre qui hésite, cette fois entre elle et Eric Zemmour voire Marine Le Pen. Une bataille à trois dont le vainqueur devrait s’offrir les clés du second tour de la présidentielle.