Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus vite que le reste du monde ?

L'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés depuis la période 1850-1900. Le rythme de réchauffement climatique est deux fois plus rapide sur le continent européen depuis les années 1980 que dans le reste du monde. Mais pourquoi ? Europe 1 s'est penchée sur la question. Le périmètre étudié dans ce rapport réalisé par l'Organisation météorologique mondiale et le programme européen de surveillance climatique Copernicus comprend une partie de l'Arctique. Notamment le Groenland où certains endroits se réchauffent jusqu'à quatre fois plus vite que le reste de la planète. La glace qui disparaît ne peut donc plus réfléchir les rayons du soleil et renvoyer le chaleur.

L'absence de glace et les courants d'air

"La disparition de la glace de mer permet à l'océan d'absorber la chaleur, principalement pendant l'été et de la réémettre pendant l'hiver. Ce qui explique en particulier que le réchauffement de la région arctique est plus fort pendant l'hiver que durant l'été", explique Julien Nicolas, climatologue au programme Copernicus.

Une autre explication existe : les courants d'air qui traversent le continent. "Au-dessus de l'Europe, ce courant d'air très rapide a tendance à se partager en plusieurs branches pendant l'été. Ce qui conduit à la formation plus fréquente des hautes pressions, fort ensoleillement, vent faible propice à des vagues de chaleur... C'est ce phénomène qui a tendance à se produire plus fréquemment en Europe", poursuit le climatologue.

Ces records de chaleur en 2022 ont aussi alimenté de vastes incendies. La surface brûlée est la plus étendue jamais mesurée en Europe après l'année 2017.