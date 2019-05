Pour la Maison-Blanche, Kim Jong Un et Trump "d'accord" sur l'incompétence de Joe Biden

Le président américain Donald Trump et le numéro un de la Corée du Nord Kim Jong Un sont "d'accord" sur le fait que le candidat démocrate Joe Biden est incompétent, a estimé dimanche la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.

Elle était interrogée sur un tweet de Donald Trump, posté samedi, dans lequel l'ancien promoteur immobilier expliquait avoir souri en entendant que l'agence officielle nord-coréenne KCNA avait qualifié Joe Biden d'"individu au faible QI, et pire".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?