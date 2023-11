Pour contrer l'inflation, deux youtubeurs anglais partent faire leurs courses en Pologne

Sur la vidéo, Josh et Archie, cheveux blonds ébouriffés, se rendent d'abord dans un supermarché Lidl, près de Londres. Cette enseigne est la seule à être présente en Angleterre et en Pologne. "Des gâteaux individuels, des biscuits, du beurre de cacahuète. Nous avons donc acheté absolument tout ce qu'il y a sur la liste établie par le gouvernement, ces produits dont le prix est suivi pour connaître son augmentation. Cela nous a coûté 164 livres et 47 pence", explique l'un des créateurs de contenus. Soit un panier estimé à 189,05 euros.

77 euros de différence entre le magasin anglais et polonais

Le duo met ensuite la main sur le billet d'avion le moins cher, l'équivalent de 15 euros aller-retour avec Ryanair, un bagage en soute inclus, pour apporter la nourriture. Ils atterrissent, prennent le bus, direction Lidl, version polonaise, pour acheter les 135 produits de la liste gouvernementale.

"Ça ressemble beaucoup à celui d'Angleterre. Côtelettes de porc, nuggets… Après avoir acheté exactement le même panier, c'est l'heure de vérifier notre panier. Et 67 livres et 72 pence moins cher en Pologne", s'exclame le duo dans les rayons du supermarché polonais.

L'addition est marquée par une différence de 77 euros entre un magasin anglais et polonais. Une nuit d'hôtel plus tard, les deux garçons retournent en Angleterre. Ils déclarent, triomphalement, avoir gagné environ 11 livres, soit 12 euros sur le total de l'opération.