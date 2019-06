Pour 9 millions de dollars promis sur Internet, elle tue sa "meilleure amie"

Une jeune Américaine est soupçonnée d'avoir organisé le meurtre de sa "meilleure amie" parce qu'un homme qu'elle avait rencontré sur internet lui avait promis neuf millions de dollars si elle commettait ce crime. D'après les enquêteurs, Denali Brehmer, 18 ans, qui vit en Alaska, a été recrutée pour tuer son amie par Darin Schilmiller, 21 ans. Le jeune homme, qui réside à des milliers de kilomètres d'elle, dans l'Etat d'Indiana, se faisait passer sur les réseaux sociaux pour un millionnaire et avait noué une relation avec elle.

Selon l'acte d'accusation, le duo a notamment parlé de violer et tuer quelqu'un en Alaska, et Darin Schilmiller a promis au moins neuf millions de dollars pour ce crime, en échange d'images du meurtre. Denali Brehmer a alors entrepris de rassembler des complices. Le petit groupe a choisi pour cible Cynthia Hoffman, 19 ans, une jeune fille souffrant de troubles mentaux. Selon son père, elle avait l'âge mental d'une enfant de douze ans et considérait Denali Brehmer comme sa "meilleure amie".

Ligotée et abattue d'une balle dans la nuque

Le 2 juin, Cynthia Hoffman a été ligotée à l'aide de ruban adhésif et abattue d'une balle dans la nuque, avant d'être poussée dans une rivière au nord-est d'Anchorage, indique dans un communiqué le département de la Justice d'Alaska.

Son corps a été retrouvé deux jours plus tard. La police estime que la victime a été attirée par Denali Brehmer et Kayden McIntosh, un adolescent de 16 ans, sous prétexte de faire une randonnée le long de la rivière. McIntosh est accusé d'avoir tué la jeune fille avec une arme appartenant à Denali Brehmer et de s'être débarrassé du corps.

De son côté, Denali Brehmer communiquait avec Darin Schilmiller tout au long de cette macabre entreprise, lui envoyant "par Snapchat des photographies et des vidéos d'Hoffman ligotée, et ensuite du corps", relève l'accusation. Brehmer et McIntosh ont tous deux été mis en examen pour meurtre. Le prétendu millionnaire a lui aussi été arrêté, ainsi que trois autres jeunes mineurs soupçonnés d'avoir participé à l'organisation du guet-apens ou à son exécution. Schilmiller et Brehmer ont en outre été mis en examen mardi pour des actes pédophiles commis par cette dernière, là encore à la demande de Darin Schilmiller, sur deux enfants âgés de huit et neuf ans ainsi qu'une victime de quinze ans.