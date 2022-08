Portugal : le feu de forêt dans un parc naturel du centre du pays déclaré «maîtrisé»

Le feu de forêt du parc naturel de la Serra da Estrela dans le centre du Portugal, qui a déjà fait partir en fumée plus de 17.000 hectares, a été déclaré "maîtrisé" dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la protection civile qui reste toutefois fortement mobilisée. Le feu, qui sévit depuis une semaine, a été déclaré "maîtrisé", a indiqué le commandant de la protection civile Miguel Cruz à la radio TSF. "La nuit a été tranquille mais il nous reste encore beaucoup de travail" afin d'éviter de nouveaux départs d'incendies, a-t-il précisé ajoutant que le vent prévu samedi "était la principale préoccupation" des pompiers.

79.000 hectares détruits depuis le début de l'année dans le pays

Ce feu de forêt est déjà le plus important de cet été au Portugal, dévastant le géo-parc mondial reconnu par l'Unesco dans la région de la montagne de la Serra da Estrela, qui culmine à environ 2.000 mètres. Les flammes ont déjà fait partir en fumée plus de 17.000 hectares de végétation de ce parc naturel protégé, selon la dernière estimation encore provisoire du système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). "C'est une tragédie environnementale", a estimé vendredi soir José Luis Carneiro, le ministre de l'Intérieur.

Alors que le commandement de la protection civile est sous le feu des critiques pour sa gestion des opérations, le Premier ministre portugais Antonio Costa a déclaré vendredi qu'il souhaitait savoir "ce qu'il aurait fallu faire pour que l'incendie ne prenne pas cette ampleur". Le Portugal, qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle, a par ailleurs connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Depuis le début de l'année, quelque 79.000 hectares sont déjà partis en fumée, soit le bilan le plus grave depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts.