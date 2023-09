Pologne : le missile qui a tué deux civils en 2022 était bien ukrainien, confirme Varsovie

Le missile qui en novembre 2022 avait tué deux civils dans le village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine, était bien ukrainien et non russe, a confirmé jeudi le ministre polonais de la Justice. L'explosion malheureuse sur le site d'une installation de séchage de céréales, près d'une école, à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne, a eu lieu au moment où la Russie menait des frappes massives sur les infrastructures civiles ukrainiennes, dans l'ensemble du territoire d'Ukraine.

"L'enquête menée par des procureurs polonais a conduit à l'opinion univoque que ce missile était ukrainien", a déclaré jeudi Zbigniew Ziobro qui occupe aussi le poste du procureur général polonais. "Etant donné l'endroit d'où il a été tiré et par quelle unité militaire, c'était un missile ukrainien", a-t-il précisé, tout en indiquant qu'il s'agissait d'un projectile "de fabrication soviétique, russe".

"Aucune coopération" avec Kiev

Zbigniew Ziobro a regretté en même temps que "depuis des mois il n'a eu aucune coopération dans cette affaire" avec Kiev. La chute du missile sur le village polonais avait fait craindre un instant à l'époque que l'Otan soit entraînée dans le conflit et une escalade majeure dans la guerre en Ukraine, car la Pologne est protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance atlantique.

Après une période d'interrogations sur l'origine et les risques d'escalade, Varsovie avait fini à l'époque par estimer "hautement probable" qu'il s'agisse d'un "accident malheureux" dû à un projectile ukrainien. Zbigniew Ziobro n'a évoqué aucun responsable de l'incident. En revanche, le parti polonais d'extrême droite Konfederacja, antieuropéen et antiukrainien, a réclamé le versement "des indemnités" par Kiev, à 15 jours des élections législatives en Pologne où ce groupement peut compter sur un soutien d'environ 10% des électeurs.