Pologne : le maire de Gdansk, blessé dimanche soir au couteau, est mort

Le maire du grand port polonais de Gdansk, Pawel Adamowicz, 53 ans, blessé au couteau dimanche soir par un agresseur lors d'un événement public, est mort, a annoncé lundi le ministre de la Santé Lukasz Szumowski.

"Le maire est décédé il n'y a pas longtemps. On n'a pas réussi à gagner contre tout ce qui l'a frappé. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel", a-t-il dit aux journalistes, à la sortie de l'hôpital universitaire où la victime était soignée.

L'hommage de Donald Tusk. "Pawel Adamowicz, maire de Gdansk, homme de Solidarité et de liberté, un Européen, mon bon ami, a été assassiné. Qu'il repose en paix", a twitté Donald Tusk, président du Conseil européen et ancien Premier ministre libéral polonais, né à Gdansk.

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace.