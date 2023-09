Peste porcine : plusieurs pays suspendent leurs importations de viande de porc suédoise

Au moins six pays ont suspendu leurs importations de viande de porc suédoise après une récente épidémie de peste porcine africaine chez des sangliers dans le pays scandinave, ont indiqué lundi des responsables du secteur. Arménie, Australie, Japon, Philippines, Singapour et Ukraine, ainsi que Taïwan, ont décidé de ne plus importer de viande de porc en provenance de Suède, a précisé pour l'AFP l'Association suédoise de l'industrie de la Viande (KCF), bien que les cas de peste porcine n'aient à ce stade été détectés que chez des sangliers. "Cette viande ne pose aucun danger", affirme Magnus Därth, délégué général de KCF.

"Je trouve que ce n'est pas raisonnable, mais il s'agit de la procédure standard lorsque sont détectés des cas de peste porcine africaine", souligne-t-il, précisant que ce sont à chaque fois les mêmes pays qui bloquent l'importation pour cette raison. Depuis le 6 septembre, sept cas ont été identifiés chez des sangliers morts près de Fagersta, à quelque 145 kilomètres au nord-ouest de Stockholm. L'origine de l'épidémie reste pour l'heure inconnue, les derniers cas de cette épizootie ayant été recensés en Allemagne, en Pologne et dans des pays baltes. "Nous supposons que (le virus) a été introduit par l'activité humaine et non par les sangliers" étant donné la distance géographique qui sépare ces pays de la Suède, a déclaré l'Institut vétérinaire national suédois dans un communiqué.

1.000 kilomètres carrés interdits au public

Les autorités suédoises ont bloqué l'accès du public à la zone (1.000 kilomètres carrés) où se trouvaient les sangliers infectés. La peste porcine africaine ne se transmet pas à l'humain mais est très contagieuse et mortelle pour les porcs et leurs congénères sauvages tel que le sanglier. Une épidémie peut être potentiellement dévastatrice pour l'industrie porcine, selon des experts. En 2018, la Chine, plus gros producteur mondial de porc, a vu son cheptel décimé par une épidémie de grippe porcine africaine : des millions d'animaux ont été abattus pour endiguer la propagation du virus. La Suède exporte chaque année autour de 30.000 tonnes de viande de porc, dont près de la moitié vers les pays de l'Union européenne.

Selon les estimations de Magnus Därth, l'arrêt des importations citées va entraîner une perte de revenus de 50 millions de couronnes (4,2 millions d'euros) par an, pour un secteur dont les recettes annuelles s'élèvent à environ 30 milliards de couronnes.