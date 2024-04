Pékin nie tout «prétendu espionnage chinois» après une arrestation en Allemagne

Pékin a nié mardi tout "prétendu espionnage chinois" et dénoncé une "calomnie", après l’arrestation d’un collaborateur d'un parti d’extrême droite allemand au Parlement européen soupçonné d'être un espion chinois. "La théorie de la menace d'un prétendu espionnage chinois n'est pas une nouvelle chose dans l'opinion publique européenne", a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, dénonçant une "calomnie" destinée à "détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe".

L'arrestation par les autorités allemandes de trois personnes

"Nous nous opposons fermement à ce battage médiatique et demandons instamment aux parties concernées de cesser de diffuser de fausses informations sur la soi-disant menace d'espionnage de la Chine, de mettre fin à la manipulation politique et à la diffamation malveillante à l'encontre de la Chine", a-t-il déclaré à des journalistes. La justice allemande a annoncé mardi l'arrestation d'un agent chinois présumé au cœur du Parlement de l'Union européenne

Cette annonce intervient au lendemain de l'arrestation par les autorités allemandes de trois personnes, également accusés d'espionner pour le compte de la Chine, et de l'inculpation de deux hommes à Londres pour des suspicions similaires. Les pays occidentaux ont à plusieurs reprises mis en garde contre les services de renseignement chinois qui ciblent notamment les technologies de pointe. Interrogé sur les deux hommes inculpés en Grande-Bretagne, Wang Wenbin a dit tenir à "réaffirmer que les allégations selon lesquelles la Chine est soupçonnée d'avoir volé des informations britanniques est complètement fabriquée et constitue une calomnie malveillante".

"Nous nous y opposons fermement et espérons que les personnes et les partis concernés mettront fin aux manipulations politiques anti-chinoises". Sur l'assistant de l'eurodéputé allemand arrêté, Wang Wenbin a estimé que de telles accusations étaient destinées à "détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe". L'homme arrêté est accusé d'avoir partagé des informations sur les négociations au Parlement européen avec un service de renseignement chinois et d'avoir espionné des figures de l'opposition chinoise en Allemagne, selon les procureurs fédéraux.

Interrogé sur cette arrestation, Wang Wenbin a déclaré qu'il était "clair pour tout le monde que la théorie de la menace de l'espionnage chinois n'est pas nouvelle dans l'opinion publique européenne". "Ce que nous voulons souligner, c'est que la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays pour coopérer avec les pays du monde entier, y compris l'Europe", a déclaré Wang Wenbin.